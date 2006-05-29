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STEG - CENTRALE DE GHANNOUCH

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2008 : 86.000.000 €
15/12/2006 : 114.000.000 €
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FEMIP stellt 154 Mio EUR für die Stromerzeugung und den Umweltschutz in Tunesien bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2006
20050635
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STEG Ghannouch power plant
Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 114 million from the Bank's own resources under the EUROMED II Mandate (2002-2007).
Around EUR 228 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed investment mainly involves the construction of a 400 MW single-shaft combined-cycle gas-turbine power plant in Ghannouch (Gabès region).

The project forms part of Tunisia's Eleventh National Plan (2007-2011). It is included in the government's priority programme to enhance and upgrade STEG's generating capacity in order to meet the country's constantly growing demand for electricity, while at the same time optimising overall productivity.

By contributing to the development of energy supply in Tunisia, particularly in the private sector, the project accords with the goals set under the Bank's FEMIP facility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An evaluation of the project's environmental impact is required under Tunisian law (Decree 91-362, which is largely inspired by EU Directive 97/11/EC). The impact assessment, the mitigating measures and approval of those measures by Tunisia’s National Environmental Agency will be submitted to the Bank.

The turnkey contract for the power plant has been put out to international tender with publication in the OJEU. Bids are currently being evaluated.

Kommentar(e)

Electricity.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen