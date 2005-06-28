BIG UNIVERSITAETEN INFRASTRUKTURAUSBAU

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project comprises investments in the construction and the refurbishment of a number of university facilities in Austria including Vienna, Graz, Innsbruck and Salzburg.
Investments in university and higher education facilities are key to the knowledge-driven economy and essential in fostering employment creation, growth and social cohesion. The Project covers investments supporting the development of human capital. The Project therefore is eligible under Article 267 point (c) human capital (education) and the Innovation-2010-Initiative (education and research).
Education facilities are not included in the Council Directive 97/11/EC on Environmental Impact Assessment. In some cases, Annex II of the Directive may apply for Urban Development projects. This will be reviewed during appraisal.
The procedures to be applied by the Promoter will comply with EU Council Directives applicable to public authorities procurement and with national legislation. A revision of the Promoter’s procurement procedures for this Project will be carried out during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.