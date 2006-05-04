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STORA ENSO RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 70.000.000 €
Schweden : 70.000.000 €
Industrie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/01/2007 : 70.000.000 €
11/01/2007 : 70.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland und Schweden: EIB-Darlehen für forstwirtschaftliche Forschung, Entwicklung und Innovation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/01/2007
20050546
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Stora Enso RDI
Stora Enso Corporation
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 120 million.
EUR 240 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project encompasses the Promoter’s research, development and innovative downstream investments (RDI) over a four year period (2005-2008).

The project will support the research activities and technical development within a world-leading European group in forest industry products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities will not materially change current R&D practices and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories and pilot plants; an EIA therefore is not required by EU Directive 97/11/EC. A part of the R&D programme focuses on development of products and processes whose successful application would reduce environmental impact of pulp and paper production.

The promoter is a private company and therefore not bound by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

Forest industry.

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Finnland und Schweden: EIB-Darlehen für forstwirtschaftliche Forschung, Entwicklung und Innovation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Finnland und Schweden: EIB-Darlehen für forstwirtschaftliche Forschung, Entwicklung und Innovation
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen