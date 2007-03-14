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PORT DE TANGER-MED - DEUXIEME TERMINAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2008 : 40.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - The full Environmental Impact Study (EIS) is available upon request. - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2008
20050539
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TangerMedGate SA (EUROGATE Tanger)
The project concerns the construction of a second container terminal at the port of Tangiers-Med, developed by the TMSA port authority. This concession project includes, in particular, the construction and equipping of a quay for container vessels and the creation of a handling and storage area.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
EUR 137 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will help to continue the development of the Tangiers-Med port, which is strategically located on the Strait of Gibraltar. This project will have an economic impact both at the regional level through the creation of a facility serving international maritime transport, and at the local level by contributing to the economic development of the northern regions of Morocco.

Transport project of regional benefit.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank's 2004 Environmental Statement stipulates that "the EIB ensures that all projects it finances ... comply with the EU's Directive on Environmental Impact Assessment". Within the Union, the project would be considered as part of a larger port project which would fall under Annex I to Directive 85/337/EEC (as amended). A formal Environmental Impact Assessment would therefore be required. Consequently, the Bank will have to verify during its project appraisal procedure whether the environmental studies and public consultation are in line with the principles of the EU directives and whether Morrocan law meets EU environmental requirements.

The Bank will check with the promoter that the project is implemented in accordance with the Bank's Guide to Procurement. TMSA is a public organisation and would therefore be subject to the recommendations of the guide on public-sector operations. The Bank's staff will ensure during the project apprasial that the call for tenders for the concession has been subject to broad international consultation (this appears to be the case, at least during the initial phases of the procurement procedure). In the subsequent negotiation phases of the contract award, the Bank will verify that competition principles have been satisfactorily upheld.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - The full Environmental Impact Study (EIS) is available upon request. - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen