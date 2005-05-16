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FORTH VALLEY ACUTE HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.420.389,63 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 190.420.389,63 €
Gesundheit : 190.420.389,63 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2007 : 190.420.389,63 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Februar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/05/2007
20050516
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Forth Valley Acute Hospital
Forth Valley Health Board ("NHS Forth Valley"), a public body corporate accountable to Scottish Ministers and Scottish Executive Health Department for the financial and operational performance of the public health system in the Forth Valley area of Scotland
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of senior debt.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction, operation, maintenance and financing of a new acute hospital for Forth Valley in Scotland.

Acute hospital services in Forth Valley are currently divided between Stirling and Falkirk Infirmaries, a situation considered to be unsustainable, both clinically and economically. The project represents a key component of the healthcare strategy for the area, centralising acute inpatient services on one site located in Larbert.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project involves the development of healthcare facilities on a brownfield site, previously used for healthcare purposes, in a largely parkland setting. A full Environmental Impact Assessment has been requested by the local authorities to support the outline planning application for the site.

As is standard for UK PFIs, the project has been procured in accordance with relevant EC Directives.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen