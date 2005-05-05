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BUCHAREST METRO MODERNISATION III

Unterzeichnung(en)

Betrag
63.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 63.000.000 €
Verkehr : 63.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2006 : 63.000.000 €
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EIB-Darlehen für die Bukarester U-Bahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Januar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/10/2006
20050505
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bucharest Metro Modernisation III
S.C. METROREX S.A. (a commercial company under the control of the Romanian government)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 63 million.
The overall cost of the investment is evaluated at EUR127 million, with Metrorex and the State budget also supporting the project.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and modernisation of the underground transport system in Bucharest.

The scheme – defined through a study carried out by an international consultant – has four main components: a) the improvement of network efficiency, with the opening of the section N. Grigorescu – Linea de centura which would increase the potential demand for transport in densely populated areas of the city; b) the modernisation of the electrical installation of the existing metro system in order to take full advantage of technical improvements; c) the provision of facilities for handicapped passengers; d) the purchase of additional metro trains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments to be carried out will allow significant savings in terms of reduction of energy consumption and will help to increase the potential demand for underground transport. Metro projects are characterised by substantial environmental benefits and should also result in a reduction in greenhouse gasses when compared with the do-nothing scenario. It will therefore contribute to mitigating climate change. Globally, the project will contribute to the overall amelioration of the urban environment.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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EIB-Darlehen für die Bukarester U-Bahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen