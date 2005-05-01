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MAN TRUCKS FACTORY POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 55.000.000 €
Industrie : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2006 : 55.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2006
20050501
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAN Trucks Factory Poland
MAN Nutzfahrzeuge AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of total project cost.
Up to EUR 110 million, subject to verification during appraisal.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project relates to the construction of a greenfield trucks’ factory.

The project implementation should result in creation of additional jobs, knowledge transfer and implementation of modern technology and working methods for the region, therefore resulting in economic and social benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives, national legislation and guidelines will be verified during the Bank’s appraisal.

EU procurement regulation does not apply to this private industry project. The promoter’s procurement procedures satisfy EIB’s procurement policy, in terms of non-discrimination of suppliers, promotion of international competition, and choice of the economically most advantageous offer.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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