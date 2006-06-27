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ELECTRIC POWER RECONSTRUCTION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
103.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 103.000.000 €
Energie : 103.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/01/2007 : 103.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für die Sanierung des Stromversorgungsnetzes in Bosnien-Herzegowina

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/01/2007
20050452
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Electric Power Reconstruction II
The Promoters will be the three Power Utility companies : EPRS (Elektroprivreda Republike Srpske), EPBiH (Elektroprivreda Bosnia Herzegovina), and EPHZHB (Elektroprivreda of the Croatian Community of Herzeg-Bosnia), and ISO, the Independent System Operator.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 93 million.
EUR 200.7 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project mainly consists of the rehabilitation and upgrading of the Bosnian power distribution system, renovation of several hydropower plants, under the country’s "Power IV" programme.

The reduction of losses in the power system, and improved energy efficiency, will reduce operational costs and increase the quality and reliability of power supply as well as improving safety. These benefits are expected to make a substantial contribution to the on-going economic recovery.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank’s services will take care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and that appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank’s relevant guidelines.

The promoters is aware of the Bank procedures regarding procurement. Procurement procedures will be checked for consistency with the Bank’s guidelines and the relevant applicable European Union rules.

Kommentar(e)

Electricity.

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EIB-Darlehen für die Sanierung des Stromversorgungsnetzes in Bosnien-Herzegowina

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen