PECS -EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2010

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Municipal development programme with a view to financing long-term, sustainable development projects for infrastructure development and urban renewal purposes of the Municipality of Pécs, which will host the European Capital of Culture event in 2010.
The Bank’s loan comprises essentially five major urban components; a music and conference centre; the Zsolnay Cultural Quarter - the renewal of an industrial building complex; the reconstruction and extension of a baroque building for fine arts; a regional library and information centre; and the upgrading of public squares and parks.
Given the wide and disparate components undertaken for the European Capital of Culture 2010, and as many of them are closely linked geographically, the Promoter has been asked to undertake a Strategic Environmental Assessment (SEA) covering the project and any other related works.
The Bank requires that the Promoter ensures that contracts for the implementation of all projects are tendered in accordance with the coordinated EU procurement legislation (EU Directive 2004/18/EC).
Construction and community, social and personal service activities
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.