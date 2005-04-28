Poland – Motorways

Übersicht
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
General Directorate for National Roads (GDDKiA)
Construction of motorways indicated in the National Road Programme 2005/2006 - A1 (Sosnica-Gorzyczki, 48 km), A4 (Zgorzelec-Krzyzowa, 51 km), and A6 (Klucz-Kijewo, 8km).
The project should contribute to eliminate the bottlenecks on the motorway network at the borders with other EU members by providing additional capacity, improving of the quality of the existing infrastructure and bringing the road network in line with EU standards.
It is expected that all three schemes require preparation of full EIA with public consultation under the requirements of either Annex I or Annex II of the EU Directive 97/11/EC on environmental impact assessment (EIA). The Bank will analyse during the appraisal this process including assessment of impact on potential Natura 2000 sites if relevant and compliance with the Habitats and Birds Directives (including receipt of adequate environmental forms).
The Polish Public Procurement Law adopted on 29 January 2004 (entered into force on 2 March 2004) was issued in order to implement the relevant EU Directives (93/36/EEC, 93/37/EEC and 93/38/EEC). Further modifications were required by 31 January 2006 to ensure full compliance with the provisions of two recent EU Directives (2004/17/EC and 2004/18/EC) on procurement procedures (OJUE 30/04/04).
Procurement arrangements will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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