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POLAND - MOTORWAYS

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/03/2010 : 200.000.000 €
25/10/2006 : 300.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Februar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2006
20050428
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Poland – Motorways

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

General Directorate for National Roads (GDDKiA)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
Approximately EUR 1045 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of motorways indicated in the National Road Programme 2005/2006 - A1 (Sosnica-Gorzyczki, 48 km), A4 (Zgorzelec-Krzyzowa, 51 km), and A6 (Klucz-Kijewo, 8km).

The project should contribute to eliminate the bottlenecks on the motorway network at the borders with other EU members by providing additional capacity, improving of the quality of the existing infrastructure and bringing the road network in line with EU standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is expected that all three schemes require preparation of full EIA with public consultation under the requirements of either Annex I or Annex II of the EU Directive 97/11/EC on environmental impact assessment (EIA). The Bank will analyse during the appraisal this process including assessment of impact on potential Natura 2000 sites if relevant and compliance with the Habitats and Birds Directives (including receipt of adequate environmental forms).

The Polish Public Procurement Law adopted on 29 January 2004 (entered into force on 2 March 2004) was issued in order to implement the relevant EU Directives (93/36/EEC, 93/37/EEC and 93/38/EEC). Further modifications were required by 31 January 2006 to ensure full compliance with the provisions of two recent EU Directives (2004/17/EC and 2004/18/EC) on procurement procedures (OJUE 30/04/04).

Procurement arrangements will be assessed during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen