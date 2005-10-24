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ZLIN REGIONAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
51.843.915,3 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 51.843.915,3 €
Gesundheit : 5.184.391,53 €
Bildung : 5.184.391,53 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 20.737.566,12 €
Verkehr : 20.737.566,12 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2005 : 5.184.391,53 €
8/12/2005 : 5.184.391,53 €
8/12/2005 : 20.737.566,12 €
8/12/2005 : 20.737.566,12 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 50 Mio EUR für die Entwicklung der Region Zlín

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2005
20050395
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Zlin Regional Infrastructure
The Region of Zlin (Zlínský kraj)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to CZK 1000 million
CZK 2000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment programme will comprise small-scale schemes, most of which will concern rehabilitation of regional road network while some may relate to other regional competencies, such as education, social care and possibly also health or culture.

The project will improve the basic infrastructure of an Objective 1 Region of a New Member State and contribute to enhancing the conditions for regional catch-up.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the Act No 100/2001 Coll. on EIA and reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation and appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

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Tschechische Republik: 50 Mio EUR für die Entwicklung der Region Zlín

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Tschechische Republik: 50 Mio EUR für die Entwicklung der Region Zlín
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen