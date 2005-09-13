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HOPITAUX DE LYON 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 35.000.000 €
Gesundheit : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2005 : 35.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2005
20050393
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hôpitaux de Lyon
Hospices Civils de Lyon
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million.
EUR 1 035 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2002-2009 multiannual investment programme of Lyon University Hospital. This programme forms part of the Regional Health Organisation Outline Plan adopted by the Regional Hospital Agency of the Rhône-Alpes Region. The key elements of this programme are (a) the construction of a new Paediatrics, Gynaecology & Obstetrics Hospital, (b) the restructuring of the Lyon South Hospital and (c) the restructuring of the Croix-Rousse Hospital.

Modernisation of Lyon University Hospital's facilities, reorganisation of its medical services around three principal poles (North, South, East) with expected quality and efficiency improvements, closure of the two most outdated healthcare establishments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required.

Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen