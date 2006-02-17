TEN Knoten St. Poelten

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The St. Poelten railway node project is one of a series of projects to extend and upgrade the Austrian Westbahn railway mainline Salzburg-Linz-Wien (320 km) from originally two tracks to four tracks. It comprises the capacity extension and upgrading of a mainline railway node situated on a Priority TEN, including the remodelling of passenger access facilities.
The project, part of TEN Priority Project No. 17 (Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava), identified in Annex III of the TENs guidelines, contributes to the objective of promoting sustainable transport, as increased rail usage with a shift from road will reduce the environmental impact and road traffic accidents. It also includes components eligible under the heading of urban renewal.
The project is not expected to have significant environmental impact. Compliance with EU Directive 97/11/EC amending 85/337/EEC will nevertheless be verified during appraisal.
The promoter complies with the European procurement legislation. An already awarded lot was and all nine planned lots will be tendered in a EU wide-open procedure and published in the EU Official Journal.
Priority TENs, sustainable transport, urban renewal
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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