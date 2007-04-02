Science and Research Promotion

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The purpose of the proposed loan is to co-finance, via the Undersecretariat of the Treasury, Turkey's national contribution to the science and research programmes implemented in particular through TUBITAK and several of its affiliated research institutes. Founded in 1963, TÜBITAK is an autonomous State agency responsible for designing, managing, financing and evaluating priority national science and technology programmes and basic and applied R&D projects in line with the national S&T policy targets determined by the country's Supreme Council of Science and Technology.
Strenghtening Turkey's National Science and Research Capabilities.
The R&D activities concerned are thought not to materially change current Turkish R&D practice, and will be carried out within existing research facilities. To be verified during the appraisal.
Transparency criteria and procedures for the allocation of financial resources from T�BITAK to R&D programmes and projects shall be in place. All projects funded shall be subject to procedures that should satisfy the Bank's requirements. This is to be verified during appraisal.
Science and Research.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.