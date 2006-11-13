PACIFIC ISLANDS FINANCING FACILITY II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The objective of this second financing facility in the Pacific region is to provide global loans for onlending to SMEs and micro-sized initiatives as well as technical assistance to in different Pacific countries through selected financial intermediaries.
Funds under the proposed facility would initially be made available to Bank South Pacific (BSP) in Papua New Guinea, Bank of the Cook Islands Limited (BCIL) in the Cook Islands, National Development Bank of Palau (NDBP) in the Republic of Palau and Niue Development Bank (NDB) in Niue. Additional intermediaries from other Pacific countries will be able to benefit from the facility at a later stage, subject to satisfactory appraisal and approval by the Management Committee.
The intermediaries will provide the EIB with a summary on environmental impacts of the projects to be financed and on proposed mitigating action. They will make further investigations if the Bank so requests to ensure that projects to be financed comply with the environmental standards that satisfy the Bank’s requirements. Guidelines on the Bank’s environmental requirements will be provided to the banks as part of the loan negotiation process.
The financial intermediaries will ensure that equipment, works and services to be financed will be procured at the most advantageous price, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate.
Industry, agro-industry, tourism, transport, telcommunications, social housing, services.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.