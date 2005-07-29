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POST-TSUNAMI LINE OF CREDIT - MALDIVES

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malediven : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/04/2006 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für Wiederaufbaumaßnahmen auf den Malediven nach dem Tsunami

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/04/2006
20050350
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Post-Tsunami Reconstruction & Rehabilitation Global Loan
Ministry of Finance and Treasury of the Republic of Maldives.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan through the Ministry of Finance to the Bank of Maldives for financing projects in areas affected by the Tsunami in December 2004, including rehabilitation, replacement or reconstruction of infrastructural and business installations mainly in the tourism sector.

The purpose of the project is to provide long term funding to the tourist industry for reconstruction and development of the sector as well as for environmental protection and disaster prevention.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrower will be requested to ensure that the final beneficiaries comply with the local legislation and with EIB rules and guidelines, as appropriate.

EIB procurement guidelines will be applied.

Kommentar(e)

Mainly tourism and environment.

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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für Wiederaufbaumaßnahmen auf den Malediven nach dem Tsunami

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EIB-Darlehen für Wiederaufbaumaßnahmen auf den Malediven nach dem Tsunami
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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