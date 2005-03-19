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ECP AFRICA FUND II PCC

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.286.671,45 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 38.286.671,45 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2006 : 38.286.671,45 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Januar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/05/2006
20050319
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EMP Africa Fund II

Tom Gibian

CEO Emerging Markets Partnership

2001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1100

Washington DC 20006

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 40 million in equity.
The target size of the fund is USD 500 million composed of USD 435 million in equity from limited partners and up to USD 65 million from the Overseas Private Investment Corporation (OPIC).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EMP Africa Fund II, the successor to AIG African Infrastructure Fund (Africa Fund I), will seek to support private African companies that are current or potential market leaders, have robust business plans and are managed by reputable management teams.

The access to this private equity fund will encourage private initiative in infrastructure and other investments. In addition to promoting private sector growth, creating new jobs and improving the general economic situation in Africa by raising long-term financing for important infrastructure and other investments, the Fund will also highlight to investors the opportunities the African continent offers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As in the predecessor fund, the Fund Managers will have to ensure that identification, analysis and supervision of Fund Investments will be carried out with due regard to ecological and environmental factors and in accordance with both local law and World Bank standards.

As in the predecessor fund, the Fund Managers will have to ensure that the procurement procedures will be lawful and in line with current practice in private industry.

Kommentar(e)

Infrastructure, financial, and natural resources.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen