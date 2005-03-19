ECP AFRICA FUND II PCC

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Tom Gibian
CEO Emerging Markets Partnership
2001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1100
Washington DC 20006
EMP Africa Fund II, the successor to AIG African Infrastructure Fund (Africa Fund I), will seek to support private African companies that are current or potential market leaders, have robust business plans and are managed by reputable management teams.
The access to this private equity fund will encourage private initiative in infrastructure and other investments. In addition to promoting private sector growth, creating new jobs and improving the general economic situation in Africa by raising long-term financing for important infrastructure and other investments, the Fund will also highlight to investors the opportunities the African continent offers.
As in the predecessor fund, the Fund Managers will have to ensure that identification, analysis and supervision of Fund Investments will be carried out with due regard to ecological and environmental factors and in accordance with both local law and World Bank standards.
As in the predecessor fund, the Fund Managers will have to ensure that the procurement procedures will be lawful and in line with current practice in private industry.
Infrastructure, financial, and natural resources.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.