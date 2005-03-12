Kolombangara Forestry Project

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is to assist with the rehabilitation of a commercial plantation and is situated in the Western Province of the Solomon Islands.
The project comprises the rehabilitation of approximately 3,750 hectares of poor quality tropical hard wood plantation and the replacement of ageing equipment. It further supports community based sustainable management of natural forests aiming at developing best harvesting and marketing practice, and is estimated to cost around EUR 7,9 million.
This project is to rehabilitate an existing plantation on degraded logged land and is to reconstitute the forest cover. At the same time KFPL is helping to maintain existing protected areas on Kolombangara that have a high biological priority and link with existing forest conservation and sustainable forest management work. In line with the Bank’s forestry policy, KFPL complies with the Forest Stewardship Council’s principles on environmental and social impact and sustainability..
The promoter has agreed to comply with the Bank’s procurement guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.