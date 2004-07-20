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CGD MIDCAP I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2007 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2007
20050309
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CGD MIDCAP I
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
At least EUR 200 million. EIB finance will cover up to 50% of total cost for each single project.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Grouped loan for the financing of investment projects of up to EUR 50 million, promoted by medium-sized companies(mid-caps), employing up to 3000 staff.

The proposed loan will contribute to promote medium and long-term lending for capital investment with a positive impact on regional development, competitiveness, employment or the protection of the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Projects will comply with relevant national and EU Directives, as appropriate.

National and EU regulation will apply where applicable.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen