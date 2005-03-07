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COFIROUTE A 85

Unterzeichnung(en)

Betrag
260.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 260.000.000 €
Verkehr : 260.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2006 : 260.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2006
20050307
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cofiroute A85
Cofiroute S.A. (Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 200 million.
Around EUR 550 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of two sections (63km) of the A85 motorway in the Centre Region of France.

The project will serve to complete the motorway link between the towns of Vierzon and Tours. Connecting the Paris-Clermont-Ferrand A71 motorway to the east and the Anger-Tours section of the A85 motorway (under construction) to the west, the project constitutes an important component of the Nantes – Angers – Tours – Vierzon road, which will link the Atlantic shoreline to the Rhône-Alpes region in south-eastern France and beyond to Switzerland and Italy. The project comes under the Trans-European Transport Network Plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is covered by EU Directives 85/337/EEC and 92/43/EEC. Its design has been the subject of detailed environmental studies and the motorway has been declared to be in the public interest.

The works will be announced by the promoter. The procurement procedures will be examined as part of the project appraisal.

Kommentar(e)

Motorways.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen