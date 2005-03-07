COFIROUTE A 85

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of two sections (63km) of the A85 motorway in the Centre Region of France.
The project will serve to complete the motorway link between the towns of Vierzon and Tours. Connecting the Paris-Clermont-Ferrand A71 motorway to the east and the Anger-Tours section of the A85 motorway (under construction) to the west, the project constitutes an important component of the Nantes – Angers – Tours – Vierzon road, which will link the Atlantic shoreline to the Rhône-Alpes region in south-eastern France and beyond to Switzerland and Italy. The project comes under the Trans-European Transport Network Plan.
The project is covered by EU Directives 85/337/EEC and 92/43/EEC. Its design has been the subject of detailed environmental studies and the motorway has been declared to be in the public interest.
The works will be announced by the promoter. The procurement procedures will be examined as part of the project appraisal.
Motorways.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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