Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ROUEN TRANSPORT URBAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 45.000.000 €
Verkehr : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2007 : 45.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2007
20050301
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rouen Urban Transport
Agglomération de Rouen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 50 million.
Approximately EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of the second section of the exclusive lane transport network in Rouen.

The project forms part of the Urban Transport Plan adopted by the competent local authorities and aims to enhance the attractiveness of public transport in urban areas, thus helping to improve the environment and quality of life.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with national legislation, the project has been subjected to an environmental impact assessment in connection with the Declaration of Public Interest. Once completed, it will help to reduce car traffic pollution while benefiting local tourism and facilitating travel.

Agglomération de Rouen is subject to EU procurement directives. All works contracts financed by the Bank will be awarded in accordance with the provisions of European Union law.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen