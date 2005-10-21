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SAN PAOLO PPP INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
17.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 17.500.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 5.775.000 €
Verkehr : 5.775.000 €
Gesundheit : 5.950.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2006 : 5.775.000 €
5/12/2006 : 5.775.000 €
5/12/2006 : 5.950.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2006
20050286
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PPP Italia Fund

Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A.
(Sanpaolo IMI Group)
Contact: Mr A. Eichholzer
Tel: +39 011 555 7916

Management Company:
Fondaco SGR S.p.A.
Contact: Mr. L. Vaiani
Tel: +39 011 55 20 258

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million.
Between EUR 80 million and EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Closed-end investment fund which will invest in Italian PPP projects and local public utility companies. The Fund is reserved to qualified investors and its creation will be subject to approval by the Bank of Italy.

To invest equity/quasi equity in about twenty projects over the next six years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The detailed investment guidelines of the fund will clearly set out the obligations of the fund managers to respect the EU environmental requirements and all applicable national and EU law.

The detailed investment guidelines of the fund will include obligations on the fund managers to confirm that the procurement process is compliant with EU directives.

Kommentar(e)

Health, energy, water & wastewater, transport.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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