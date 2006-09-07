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CARRETERAS DE CASTILLA Y LEON III

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 95.000.000 €
Verkehr : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2007 : 33.693.362 €
5/11/2008 : 61.306.638 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2007
20050283
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Carreteras De Castilla y León III
Comunidad Autonoma de Castilla y León
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 100 million.
Around EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the rehabilitation and upgrade of road infrastructure. The project forms part of the Regional Road Master Plan for 2002-2007.

The project will include the rehabilitation and upgrade of several road sections across the region, improving the efficient use and connectivity of the local road network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC or 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

Road

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen