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HOSPITALES DE MURCIA SUR

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Gesundheit : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/04/2008 : 50.000.000 €
23/04/2008 : 50.000.000 €
15/02/2007 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für Krankenhäuser in Murcia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2007
20050281
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hospitales de Murcia Sur

Comunidad Autónoma de la Region de Murcia (CARM) through the Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, the provider of health services in the CARM region.
Beneficiaries: Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autonoma de la Región de Murcia, S.A. (GISCARMSA), a special purpose vehicle 100% owned by the Comunidad Autonoma de la Región de Murcia (CARM). GISCARMSA was created in December 2004 to perform activities related to the provisioning of infrastructures, equipment and services in the health sector for the CARM.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 137 million
Around EUR 275 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation by GISCARMSA of a two general hospitals (the Hospital de Cartagena and the Hospital del Mar Menor).

Construction and operation by GISCARMSA of two new hospital facilities, the Nuevo Hospital de Cartagena and the Hospital del Mar Menor, in Cartagena and in San Javier respectively, mainly to replace older structures (the Hospital del Rosell and the Hospital Los Arcos) in Murcia, Spain. The new Hospital de Cartagena will have up to 505 conventional beds and a total surface area of some 112.000 sq m, and the Hospital del Mar Menor will have up to 250 conventional beds and a total surface area of some 54.000 sq m.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where required, the promoter will have to respect the norms imposed by the Council Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the EU directives as regards invitations to tender.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für Krankenhäuser in Murcia

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Spanien: EIB-Darlehen für Krankenhäuser in Murcia
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen