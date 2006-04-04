Hospitales de Murcia Sur

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Comunidad Autónoma de la Region de Murcia (CARM) through the Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, the provider of health services in the CARM region.
Beneficiaries: Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autonoma de la Región de Murcia, S.A. (GISCARMSA), a special purpose vehicle 100% owned by the Comunidad Autonoma de la Región de Murcia (CARM). GISCARMSA was created in December 2004 to perform activities related to the provisioning of infrastructures, equipment and services in the health sector for the CARM.
Construction and operation by GISCARMSA of a two general hospitals (the Hospital de Cartagena and the Hospital del Mar Menor).
Construction and operation by GISCARMSA of two new hospital facilities, the Nuevo Hospital de Cartagena and the Hospital del Mar Menor, in Cartagena and in San Javier respectively, mainly to replace older structures (the Hospital del Rosell and the Hospital Los Arcos) in Murcia, Spain. The new Hospital de Cartagena will have up to 505 conventional beds and a total surface area of some 112.000 sq m, and the Hospital del Mar Menor will have up to 250 conventional beds and a total surface area of some 54.000 sq m.
Where required, the promoter will have to respect the norms imposed by the Council Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.
The promoter is required to respect the EU directives as regards invitations to tender.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.