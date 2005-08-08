Mario Negri R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Fondazione Istituto di Ricerca Farmacologiche Mario Negri (Ente Morale DPR 361 del 05.04.1961) is a private non-profit foundation, recognized by the Italian and US authorities, set up in 1963 for the purpose of developing a research centre in biomedical an immunology fields.
Contact : Comm. Claudio A. Pantarotto
Phone : 02 3901 4448
Construction in Milan (area Bovisa), of the new headquarters including state-of-art facilities for research, training, dissemination of information and R&D expenditure over three years. Construction of a building to house visitors, foreign scientists and for social activities.
Development of the research, ranging from basic research to controlled clinical trials and epidemiological analyses, in the field of oncology, neurosciences, cardiovascular renal diseases.
The construction of the new facilities falls under Annex II of the EU Directive 97/11 on Environmental Impact Assessment (EIA). Local authorities have not required an EIA, due to the size, location and the limited impact of the project.
The promoter is a private company operating in the pharmaceutical sector and, therefore, not covered by EU Directives on procurement. The procurement procedures followed by the promoter appear suitable for the project and satisfactory to the Bank.
Health care sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.