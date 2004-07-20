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BACA MID-CAP FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2005 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 200 Mio EUR für die Regionalentwicklung und für Investitionsvorhaben von Unternehmen zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 August 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2005
20050233
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BACA Mid Cap Facility
Bank Austria Creditanstalt AG.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The financing of small- and medium-sized projects in the fields of regional development, environmental protection, rational use of energy and i2i.

Financing of projects of limited size with a maximum investment volume of EUR 50m implemented by small-sized or mid-cap promoters with less than 3,000 employees, in the field of:

  • regional development
  • environmental protection
  • energy saving
  • i2i

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy.

Compliance with EU Directives and national legislation and guidelines is made a condition for each allocation under the global loan.

Kommentar(e)

Environment, Energy, i2i.

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Österreich: 200 Mio EUR für die Regionalentwicklung und für Investitionsvorhaben von Unternehmen zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Österreich: 200 Mio EUR für die Regionalentwicklung und für Investitionsvorhaben von Unternehmen zur Verfügung
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen