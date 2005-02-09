Telecom Italia Banda-Larga Mezzogiorno

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of investment to modernise the promoter’s telecommunications infrastructure to provide advanced broadband services in the south of Italy, the so-called Mezzogiorno regions of the country, in 2005-2007. It comprises the roll-out of new business broadband services, the further expansion of existing consumer broadband services (xDSL) in terms of geographical coverage and performance, and the reinforcement of the optical fibre backbone and access network to enable future growth based on advanced broadband services.
To expand broad-band telecoms service throughout the southern regions of Italy, this in order to lessen the risk of an emerging digital divide.
The applicable EU Directive (1997/11/EC) does not consider telecoms service provision as a sector for which an EIA is necessary (not included in Annexes I and II). No major adverse environmental impacts are expected since investments cover mainly upgrades or extensions of plant in existing premises. Minor impacts may result from installation of new cable ducts and equipment shelters.
Telecommunications is considered a competitive market and has been excluded from the scope of the EU Directive concerning “utility” supply contracts (2004/17/EC). The promoter is expected to apply efficient procurement procedures which will be verified during appraisal.
Telecoms and internet access fixed-network services.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.