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TELECOM ITALIA RICERCA E SVILUPPO

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 400.000.000 €
Industrie : 160.000.000 €
Telekommunikation : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2005 : 160.000.000 €
21/07/2005 : 240.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2005
20050205
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Telecom Italia Ricerca e Sviluppo
Telecom Italia SpA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 400 million
The project cost is expected to be in the region of EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation concerns the promoter’s investments in research and development in the 2005-2007 period.

To undertake R&D activity for innovative broadband telecommunications applications for both fixed and mobile platforms as well as for innovation of IT products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Since the project concerns mainly the purchase of IT hardware and software development in existing facilities, no negative environmental impact is expected.

The promoter operates in a fully competitive market and is thus not bound by EU Directive 93/38/EEC (see also EC Commission Communication 2004/C 115/03), concerning supply contracts. All civil works and equipment will be procured following national and international enquiries among the most qualified contractors and suppliers.

Kommentar(e)

Telecoms & IT R&D activity

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen