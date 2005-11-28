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PPC POWER GENERATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2007 : 75.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 November 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2007
20050178
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PPC Power Generation II
Public Power Corporation S.A. (PPC) the Greek electricity utility.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Under evaluation.
Under evaluation.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises small investments aimed at improving the generation capacity on the Greek islands not served from the mainland network, mainly through small oil-fired generators.

The project is designed to ensure that the islands not linked to the main PPC grid have adequate capacity to ensure the quality, efficiency and security of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s main objective is to improve quality, efficiency and security of supply for the Greek islands. Through investments using modern technology it will also contribute to the rational use of energy in the country.

The promoter’s procurement procedures comply with the provisions of the relevant EU Directives, requiring international open tender.

Kommentar(e)

Electricity generation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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