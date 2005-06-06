BUDAPEST-METRO LINE 2-M2 ROLLING STOCK

Übersicht
- Municipality of Budapest - Project Implementation Unit
Office of the Mayor, 1052- Budapest, Városház utca 9-11. Hungary
Mr. Dénes SIKLÓSI, Head of Project Implementation Unit
Tel.: +36 (1) 327 1066
- Budapest Transport Limited (BKV Rt.)
H-1980 Budapest, POB 11. Hungary
Mr. Zoltán DONÁTH, Deputy General Director
Tel.: +36 (1) 461 6653
The project comprises BKV’s purchase of 22 new metro trains to operate on the existing metro line 2 (M2) and the upgrading of an existing depot. The new rolling stock will replace obsolete Russian type rolling stock, which is up to 35 years old.
The Budapest Public Transport Company (BKV) decided to buy new rolling stock to match the asset life of the currently rehabilitated infrastructure for M2, which will have an economic life of around 35 years after completion. The new vehicles will have a higher passenger comfort and energy efficiency.
The construction of the new train sets will take place in the manufacturer's plants and is not covered by Annex I or II of EU Directive 97/11/EC. BKV has the intention of obtaining the ISO 9002 certification for operation of its metro lines and supports a sustainable environmental protection policy. BKV is also committed to continue improvements in environmental management and to achieve accreditation to the ISO 14001 standard in the near future. Overall the project will have a positive effect on the environment.
BKV is an organisation that is subject to EU public procurement directives. As required by these Directives, the tender notice for pre-qualification was published in the EU Official Journal (OJEU) on 06/06/2005.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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