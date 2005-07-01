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HELLENIC NATURAL GAS III (TEN)

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 23.000.000 €
Energie : 23.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/02/2006 : 23.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB supports diversification of natural gas sources and private sector in Greece

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/02/2006
20050153
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hellenic Natural Gas III
Public Gas Corporation of Greece (DEPA) S. A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Of the order of EUR 25 m.
Of the order of EUR 50 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Various new technical installations to increase the import and send-out capacity of the LNG terminal at Revithoussa island, near Athens.

The project aims at enabling the terminal to handle expected gas demand and enhance overall security of supply to the Greek natural gas network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 97/11/EC, which leaves the decision for a full environmental impact assessment to the member state concerned. Greek environmental authorities required a full assessment, which concluded that none of the project's components are located at sites of historic interest or areas of nature conservation, and that impacts resulting from construction and operation will stay within acceptable limits.

The project falls under the Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed compliance with the respective requirements.

Kommentar(e)

Oil and Gas.

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EIB supports diversification of natural gas sources and private sector in Greece

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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