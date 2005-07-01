HELLENIC NATURAL GAS III (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Various new technical installations to increase the import and send-out capacity of the LNG terminal at Revithoussa island, near Athens.
The project aims at enabling the terminal to handle expected gas demand and enhance overall security of supply to the Greek natural gas network.
The project falls under Annex II of Directive 97/11/EC, which leaves the decision for a full environmental impact assessment to the member state concerned. Greek environmental authorities required a full assessment, which concluded that none of the project's components are located at sites of historic interest or areas of nature conservation, and that impacts resulting from construction and operation will stay within acceptable limits.
The project falls under the Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed compliance with the respective requirements.
Oil and Gas.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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