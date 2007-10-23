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BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.843.879,36 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 20.843.879,36 €
Stadtentwicklung : 20.843.879,36 €
Unterzeichnungsdatum
10/01/2008 : 20.843.879,36 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: 700 Mio SKK für vorrangige Vorhaben in der Region Bratislava

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/01/2008
20050150
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bratislava Regional Infrastructure
Bratislavský samospravný kraj (Bratislava Self-governing Region)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to SKK 700 million
SKK 1 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is expected to be developed as a framework comprising several sub-projects of relatively modest scale. It will include eligible measures on the regional road network, as well as the rehabilitation and/or new construction of facilities in the fields of education, social care, culture and possibly sport.

The project will contribute to the Region’s long-term economic viability. It has the potential to act as a significant catalyst for the urban regeneration of Bratislava, falling under the Regional Competitiveness and Employment objective of the EU regional policy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EU environmental impact legislation has been transposed into the Slovak legislation. The Promoter will be required to ensure that sub-projects undertaken using EIB funds comply with the applicable legislation.

The Slovak procurement procedures for tendering of services, supplies and works comply with EU directives. The application of the tendering procedures by the regional administration will be reviewed during appraisal.

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Slowakei: 700 Mio SKK für vorrangige Vorhaben in der Region Bratislava

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Slowakei: 700 Mio SKK für vorrangige Vorhaben in der Region Bratislava
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen