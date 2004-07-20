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INVESTKREDIT POLISH MID-CAP

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2005 : 30.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Poland: EUR 30 million for investments of mid-cap companies

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2005
20050145
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Investkredit Polish Mid-Cap Grouped Loan
Investkredit Bank AG/Vienna
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
At least EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation aims at small and medium-scale projects implemented by mid-cap companies in the fields of industry and services.

The projects will be implemented by mid-cap companies employing up to 3,000 people. The proposed Grouped Loan would allow Investkredit Bank AG to diversify its long-term funding and to step up its term financing for eligible projects in the mid-cap corporate sector in Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives, national legislation and guidelines is made a condition and to be confirmed for each allocation under the Grouped Loan.

Compliance with EU directives, national legislation and guidelines is made a condition and to be confirmed for each allocation under the Grouped Loan.

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Poland: EUR 30 million for investments of mid-cap companies

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Poland: EUR 30 million for investments of mid-cap companies
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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