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SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.919.899,08 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 35.919.899,08 €
Verkehr : 35.919.899,08 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2009 : 7.559.150,36 €
30/06/2006 : 28.360.748,72 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2006
20050139
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
South-Bohemia Transport Infrastructure
The Region of South-Bohemia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
EUR 60 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns essentially a series of priority schemes for the rehabilitation of the regional road network.

The project will improve traffic fluidity and safety along the Region’s road network and decrease cost to road users (fuel and tyre consumption, maintenance, travel time).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the Act No 100/2001 Coll., which reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation, and the procedures to be used will be verified during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen