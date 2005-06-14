NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- SONIBANK,
- Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA Niger),
- Bank of Africa Niger (BOA)
A credit line in favour of SONIBANK, BIA Niger and BOA Niger for the granting of finance to small and medium-sized enterprises.
To increase intermediaries’ access to medium and long-term resources in order to promote the financing – in the form of loans – of capital projects undertaken by small and medium-sized enterprises and thus help to improve the competitiveness and growth of the private sector in Niger.
The environmental impact of each of the capital projects supported via the global loans will be assessed by the intermediaries on the basis of instructions issued by the Bank, which will check that the projects comply with the environmental standards normally applied by it.
The equipment, services and works under the supported projects will be selected in accordance with appropriate procedures - international or national invitations to tender or consultations – in the light of the characteristics of the projects.
Global loans. Sectors eligible under the Cotonou Agreement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.