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NIGER - PG SECTEUR FINANCIER II

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niger : 8.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/10/2005 : 8.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2005
20050137
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Financial Sector Global Loan Niger II
  • SONIBANK,
  • Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA Niger),
  • Bank of Africa Niger (BOA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million in favour of three banks.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A credit line in favour of SONIBANK, BIA Niger and BOA Niger for the granting of finance to small and medium-sized enterprises.

To increase intermediaries’ access to medium and long-term resources in order to promote the financing – in the form of loans – of capital projects undertaken by small and medium-sized enterprises and thus help to improve the competitiveness and growth of the private sector in Niger.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact of each of the capital projects supported via the global loans will be assessed by the intermediaries on the basis of instructions issued by the Bank, which will check that the projects comply with the environmental standards normally applied by it.

The equipment, services and works under the supported projects will be selected in accordance with appropriate procedures - international or national invitations to tender or consultations – in the light of the characteristics of the projects.

Kommentar(e)

Global loans. Sectors eligible under the Cotonou Agreement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen