E18 Oestfold Motorway (EFTA)

Übersicht
- Norwegian Public Roads Administration, Section East
Postboks 1010 Skurva,
N-2605 Lillehammer,
Norway
Mr. Thorer LIE, Head of E18
Tel.: +47 69 24 35 89 or +47 918 44 991
- Oestfold bompengeselskap AS
Postboks 593
N-1501 Moss, Norway
Mr. Thorleif HAUG, Managing Director
Tel.: +47 952 47 712
The proposed project concerns the construction of two new road sections of the E18 Eastern corridor in Oestfold County, southeast of Oslo, a 2-lane dual carriageway section between Akershus county border and Momarken and a 2-lane single carriageway road section between Momarken and Oerje. The E18 is one of the most important trunk roads in southern Norway and of major importance in linking the capital of Oslo with Kristiansand on the Western stretch and with Stockholm on the Eastern stretch.
The project would be a further operation on transport corridors between Norway and EU following previous roads projects including sections on the E6, E18 and in the Oslo area. The project is expected to improve safety and reduce the number of accidents as well as to reduce vehicle operating costs and provide time saving to the users.
EU Directives on the environment, including Environmental Impact Assessment (85/337/EEC, Annex 1), are applicable in Norway under the European Economic Area (EEA) Agreement. The procedures followed for the project schemes will be investigated during appraisal.
The tender process is in line with EU Directives (implemented under the EEA Agreement) and the procurement arrangements will be reviewed during project appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.