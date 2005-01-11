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CHIESI FARMACEUTICI R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/04/2009 : 15.000.000 €
3/04/2009 : 15.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/04/2009
20050111
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Chiesi Farmaceutici Research & Development
Chiesi Farmaceutici SpA is the holding company of a medium-sized privately owned pharmaceutical group based in Parma. The promoter is dedicated to the research, development and commercialisation of products in four core therapeutic areas: respiratory, cardiovascular, musculo-skeletal inflammation and neonatology.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The present project represents the first operation with Chiesi Farmaceutici and is aimed at assisting the construction of a new R&D centre as well as the upgrade of the equipment, allowing the rationalization of Chiesi's R&D activities and their future development.

Chiesi is one of the leading pharmaceutical companies in Italy. Although being a mid-sized privately owned group, Chiesi invests every year a significant portion of total turnover (13% in 2004) in R&D. The investments will strengthen the regional and local endowment of R&D and contribute to the EU's private sector investments in R&D, in line with the Bank's i2i plan concerning the promotion and strengthening of scientific research.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

To be verified during appraisal.

To be verified during appraisal.

Kommentar(e)

Research & Development

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen