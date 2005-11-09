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FLUGHAFEN LEIPZIG-HALLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 85.000.000 €
Verkehr : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2005 : 85.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2005
20050060
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Flughafen Leipzig-Halle
Mitteldeutsche Flughafen AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 210 million
EUR 566 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new second runway including taxiways, aprons and related infrastructure at Leipzig-Halle airport in Saxony, Eastern Germany.

The new infrastructure is a prerequisite for the construction and operation of a major logistics centre and airfreight hub at airport Leipzig-Halle. The project is part of the Trans European Networks (TEN). The aim of this project is the support public infrastructure development in an assisted area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project complies with relevant EU and national environmental legislation.

The procurement procedures are in accordance with relevant EU Directives.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen