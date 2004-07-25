Infr Ferroviarias ca Valenciana

Übersicht
The project comprises the following components from the Comunidad Valenciana’s transport infrastructure investment plan: (i) the construction of a new metro station in the centre of the city of Valencia enabling the connection with a future inter-modal transport centre, (ii) the extension of the line 5 in order to give access by metro to the Airport of Valencia, (iii) the modernisation and extension of Alicante railway system connecting the city of Alicante with the town of Benidorm, and (iv) the acquisition of rolling stock.
The project will increase the reliability and the comfort the public transport service. Living conditions in the areas where the project is being implemented will be improved due to a better accessibility for a considerable number of citizens and the reduction of urban pollution. It also encompasses the link to air transport in Valencia, an Objective 1 area hence stimulating its economic development.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/CEE (as amended by Directive 97/11/EC). In general, the project’s significant enhancement of the Valencia and Alicante public transport networks is expected to reduce pollutant emissions, have a positive effect on the environment and the quality of life of the inhabitants of these cities and their surrounding areas.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.