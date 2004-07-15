Wiener Wohnen Stadtviertelverbesserung

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The City of Vienna has adopted a planning strategy with individual local plans lending detailed physical elaboration to policies covering public transport, road and rail networks, new commerce and quality affordable housing, to address the problems of urban drift and decentralisation. The upgrading of decaying neighbourhoods and associated dwellings is therefore part of an integrated overall strategy of urban renewal.
The schemes selected are expected to make a sizeable contribution to the implementation of broader urban regeneration strategies designed to bring about significant social, economic and environmental improvements.
Along with significant improvements in basic sanitation, the dwellings will benefit from improved thermal insulation to substantially reduce energy consumption. Local neighbourhoods will also benefit from environmental improvements, such as traffic calming measures and landscaping, as part of urban renewal works.
For those projects put in hand, procurement is of two kinds, those under Services Directive 92/50/EEC and Public Works Directive 93/37/EEC for project works. The promoter follows established procedures, as verified during the initial phase of the project (to be confirmed during appraisal).
Urban renewal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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