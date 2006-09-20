Finnair Fleet Upgrading

Übersicht
The project encompasses the upgrading of the Promoter’s regional and long-haul fleet.
The proposed project aims at increasing the operating efficiency and capacity of air transport within, from and to Finland. The project will hence foster regional cooperation (a) between the Helsinki region (where Finnair’s main base is located) and other regions in Finland, many of which have Objective 1 or Objective 2 status, and (b) between Finland and other EU countries, as well as between Finland and Asia.
The proposed aircraft, like the rest of the Promoter’s fleet, comply with all current and likely future international environmental standards on noise and emissions and represent latest state-of-the-art technology. The introduction of the new aircraft will further reduce noise and gaseous emissions as well as specific fuel burn per passenger-kilometre. No environmental impact assessments is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.
The promoter is a private company and therefore not bound by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.