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TRENITALIA MATERIALE ROTABILE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 1.000.000.000 €
Verkehr : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2005 : 1.000.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 August 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2005
20040683
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Trenitalia Materiale Rotabile II
Trenitalia S.p.A
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 800 million.
EUR 2000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the enhancement of the technical and commercial configuration/specifications of rolling stock operated on both the local and the long distance passenger and freight service networks.

The project will increase the reliability, efficiency, speed, capacity and safety of trains operating on the Italian railway network. It will contribute to sustainable transport solutions in line with the EU transport policy objectives and the planned development of the Italian railway system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project components do not fall within the scope of EU Directive 97/11. The replacement or upgrading of old rolling stock should benefit the environment, not only because the modern rolling stock should be more energy efficient and reliable, but also because improved services should attract passengers to the railways and contribute to a reduction of road transport.

The promoter follows the EU procurement Directives for all projects.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen