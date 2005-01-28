Birmingham Hospital

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project comprises the design, construction, financing and operation of a new university teaching hospital, replacing the Selly Oak and Queen Elizabeth Hospitals, and mental health facilities in Birmingham to enhance the full range of acute clinical care and to develop an integrated locality model of mental health services. The principal facilities and services include acute hospital facilities, education, research and administrative facilities and University of Birmingham clinical sciences facilities for training and education, and a range of mental health facilities and services both on and off the Queen Elizabeth Hospital Medical Centre campus.
The Project is in line with regional and national priorities for health and is a priority for the Department of Health. The Project will deliver a new University Hospital supporting a new model of patient-focused acute care and modern mental health services. It will give better access to both local and regional specialist services for populations of 440,000 in South Birmingham and up to 5 million elsewhere in the West Midlands. The Project will also contribute to the wider urban regeneration of Birmingham.
The project will significantly enhance the built environment within which staff work and patients receive care. Located in an urban area, the new buildings will substitute obsolete existing ones dedicated to the same activity. The project is subject to planning permission that includes the analysis of potential impacts on the environment of the facility. All environmental mitigating measures required by the planning authorities are to be included in the project but no particular environmental impact is foreseen.
The project was advertised in the Official Journal in April 2002, and the preferred bidder was announced in January 2004.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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