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CAM GL IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/05/2006 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/05/2006
20040645
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAM Global Loan IV
Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global Loan with two completely separate dedicated tranches: Tranche A dedicated to finance infrastructure investments of local authorities and public sectors institutions and Tranche B dedicated to finance SMEs.

Both tranches will sustain small and medium-sized projects mainly located in assisted areas contributing towards environmental protection, rational use of energy, health and education as well as urban rehabilitation schemes and projects falling under the scope of the Bank's i2i initiative. For SMEs, projects in tourism, industry and services would also be eligible.

The EIB funding would represent up to 50% of individual allocations.

The project will contribute to regional development by improving public infrastructures as well as competitiveness in assisted areas and also by contributing to environmental protection, reduction in pollution as well as rational use of energy and diversification.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with national and EU Directives, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with national and EU Directives, as appropriate.

Kommentar(e)

Industry, tourism, services, infrastructure, environmental protection, energy, health, education, i2i and housing.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen