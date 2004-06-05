Motorway Cernavoda – Constanta

Übersicht
The project consists of the construction of 60 km of motorway between the cities of Cernavoda (150 km west of Bucharest) and the Black Sea port of Constanta as well as of the by-pass of Constanta.
The proposed section will provide an important link between Bucharest and the Black Sea port of Constanta and will create benefits in vehicle operating costs, time savings and improved safety for road users while reducing adverse environmental impacts along the existing roads, particularly inside towns.
The project would fall within Annex I of the directive 97/11/EC on environmental impact assessment if the project were in a Member State and therefore an environmental impact assessment (EIA) would be required. This EIA, including public consultations, is currently under preparation.
All the construction works and design and supervision contracts above the thresholds in the EU procurement directives will be tendered internationally with prior publication in the OJEU and in accordance with the EIB Guide to Procurement. The Promoter is familiar with the EIB requirements for the tendering procedures.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.