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MOTORWAY CERNAVODA - CONSTANTA

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2005 : 250.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 500 Mio EUR für vorrangige Eisenbahn- und Autobahninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2005
20040605
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Motorway Cernavoda – Constanta
Ministry of Public Finance.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 187.5 million.
EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of 60 km of motorway between the cities of Cernavoda (150 km west of Bucharest) and the Black Sea port of Constanta as well as of the by-pass of Constanta.

The proposed section will provide an important link between Bucharest and the Black Sea port of Constanta and will create benefits in vehicle operating costs, time savings and improved safety for road users while reducing adverse environmental impacts along the existing roads, particularly inside towns.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project would fall within Annex I of the directive 97/11/EC on environmental impact assessment if the project were in a Member State and therefore an environmental impact assessment (EIA) would be required. This EIA, including public consultations, is currently under preparation.

All the construction works and design and supervision contracts above the thresholds in the EU procurement directives will be tendered internationally with prior publication in the OJEU and in accordance with the EIB Guide to Procurement. The Promoter is familiar with the EIB requirements for the tendering procedures.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 500 Mio EUR für vorrangige Eisenbahn- und Autobahninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen