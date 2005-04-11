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RURAL TELECOMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 100.000.000 €
Telekommunikation : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2005 : 100.000.000 €
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100 Mio EUR für Telekomsektor in Syrien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2005
20040595
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rural Telecoms
Syrian Telecommunications Establishment (STE) Contact point
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million.
Estimated up to EUR 270 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of switching and transmission components to extend the fixed line telephone network to rural areas.

To improve the social and economic situation in rural areas in order to stop the current trend of rural population migrating to urban and sub-urban areas by extending the rural network to poorly served areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The entire project concerns mainly occupied areas or roads, hence no significant negative impact is expected. The Bank will review during its due diligence potential critical elements and will assess its compliance with EU environmental standards and policies.

All project items earmarked for EIB financing have been internationally tendered including publication in the OJEU.

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100 Mio EUR für Telekomsektor in Syrien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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100 Mio EUR für Telekomsektor in Syrien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen