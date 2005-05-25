SAMSUN LIGHT RAIL TRANSIT SYSTEM

Übersicht
The project encompasses the construction of a 15 km urban rail line and 15 stations, as well as the purchase of rolling stock and equipment. It is located along the coastal strip between the University and Cumhuriyet Square, Samsun.
Transport throughout the municipality of Samsun is currently road-based, comprising public buses, minibuses, taxis and private cars. By developing a rail-based system, the municipality aims to improve the quality and enhance the attractiveness of its public transport services. The main economic benefits of the project are expected to be lower levels of road accidents, travel-time savings, reduction in fuel consumption and vehicle usage costs, and reduction in pollution.
On the basis of the previous experience of the EIB and the Project Feasibility Study, the project will have a beneficial effect on the environment overall, principally through the alleviation of current and future traffic congestion in Samsun, with some localised adverse impacts relating to noise and vibration. A review of environmental issues and procedures will be undertaken during appraisal.
Procurement to be in line with the EIB’s Procurement Guidelines including international competitive bidding. It is the intention of the promoter to procure the project through a single turn-key contract.
Urban Transport
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.