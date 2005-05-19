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CREDIT LINE TO MINISTRY OF FINANCE-VN

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vietnam : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2005 : 30.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
30 Mio EUR für kleine und mittlere Vorhaben in Vietnam

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2005
20040570
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Credit Line to Ministry of Finance
Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
EUR 60 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line structured as a global loan for financing small and medium-size projects in industry, agro-industry, infrastructure, tourism, energy and telecommunications, related services and eligible health and urban development sectors.

The envisaged cooperation with the Ministry of Finance is key to developing a significant and lasting presence in Vietnam, which is a potentially promising market for the Bank in its effort to support EU companies in emerging markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrower will be requested to ensure that the final beneficiaries comply with the local legislation and EIB rules and guidelines.

Normal procedures.

Kommentar(e)

Agro-industry, infrastructure, tourism, energy and telecommunications, related services and eligible health and urban development sectors.

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30 Mio EUR für kleine und mittlere Vorhaben in Vietnam

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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30 Mio EUR für kleine und mittlere Vorhaben in Vietnam
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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