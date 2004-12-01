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ST PETERSBURG VODOKANAL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Russland : 20.000.000 €
Energie : 2.000.000 €
Wasser, Abwasser : 3.600.000 €
Müllbeseitigung : 14.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2005 : 2.000.000 €
8/04/2005 : 3.600.000 €
8/04/2005 : 14.400.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
20 Mio EUR für Umweltschutzvorhaben in St. Petersburg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/04/2005
20040561
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
St Petersburg Vodokanal II

Vodokanal of St Petersburg SUE
42 Kavalergardskaya St.
RU-191015 St Petersburg
Russian Federation

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 20 million.
Total cost borne by promoter around EUR 90 million, of which in the order of EUR 75 million eligible for EIB financing.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and modernisation of the Northern Wastewater Treatment Plant (Installation of a sludge incinerator including required rehabilitation and modernisation of wastewater inlet works)

To improve the current situation of sewage sludge treatment and to contribute to solving the existing sewage sludge disposal problems of St Petersburg, caused by limited landfill capacities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive (97/11/EC), which requires a full environmental impact assessment. An EIA in line with the main requirements of the EU Directive will be carried out accordingly, following national standards. The project will reduce the environmental risks of groundwater pollution which is due to landfilling of partly dewatered sludge. The improvements of the wastewater inlet works will assist to meet HELCOM recommendations for wastewater treatment.

Subject to international competitive bidding.

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20 Mio EUR für Umweltschutzvorhaben in St. Petersburg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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