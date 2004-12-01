St Petersburg Vodokanal II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Vodokanal of St Petersburg SUE
42 Kavalergardskaya St.
RU-191015 St Petersburg
Russian Federation
Rehabilitation and modernisation of the Northern Wastewater Treatment Plant (Installation of a sludge incinerator including required rehabilitation and modernisation of wastewater inlet works)
To improve the current situation of sewage sludge treatment and to contribute to solving the existing sewage sludge disposal problems of St Petersburg, caused by limited landfill capacities.
Within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive (97/11/EC), which requires a full environmental impact assessment. An EIA in line with the main requirements of the EU Directive will be carried out accordingly, following national standards. The project will reduce the environmental risks of groundwater pollution which is due to landfilling of partly dewatered sludge. The improvements of the wastewater inlet works will assist to meet HELCOM recommendations for wastewater treatment.
Subject to international competitive bidding.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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