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IMPFSTOFFWERK DESSAU TORNAU R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2005 : 40.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2005
20040542
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Impfstoffwerk Dessau-Tornau
Impfstoffwerk Dessau-Tornau
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approx. EUR 40 million
Approx. EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a new R&D building and a new production facility for virus vaccines. Furthermore, it comprises of the reconstruction of a filling unit, expansion of existing cooling, storage and vaccine production facilities as well as investments in equipment.

The project is in line with priority one of the 1st and the 4th priority of the community support framework: “promoting competitiveness in trade and industry, particularly among small and medium-sized enterprises” and “promoting human resources and equal opportunities”. The project is estimated to result in the creation of 197 new direct jobs in the region, while safeguarding existing employment in Impstoffwerk.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement regulations do not apply to this private industry project.

Kommentar(e)

R&D and Health.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen